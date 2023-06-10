 

Скандалы: Беглов проинспектировал Молодежный сквер в Приморском районе. Сдать общественное пространство должны были в 2022 году

10.06.2023, 17:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ситуация демонстрирует отношение чиновников к объектам, значимым для города и петербуржцев

В ходе объезда Приморского района Александр Беглов осмотрел Молодежный сквер на проспекте Сизова, 9. Новое общественное пространство создается на месте бывшего пустыря. На сегодняшний день значительная часть работ завершена, сообщает пресс-служба Смольного.

Александр Беглов отметил, что Приморский район не самый большой по территории, но является самым густонаселенным в городе. Он подчеркнул, что в планах по развитию города и районов обязательно учитывается мнение петербуржцев – Молодежный сквер создается по инициативе жителей. По словам градоначальника, работы планируют завершить в октябре 2023 года.

Стоит отметить, что Смольный обещал закончить строительство общественного пространства еще в прошлом году. Соответствующие заявления делала пресс-служба правительства Петербурга.

«В Приморском районе на месте пустыря между Байконурской, Туполевской улицами и проспектом Сизова в этом году появится «Молодежный сквер». Территория преобразится благодаря региональному проекту «Формирование комфортной городской среды», — указывалось в пресс-релизе.

Однако Молодежный сквер так и не был благоустроен до конца 2022 года. Чиновники приняли решение перенести сроки сдачи объекта на 2023 год.

Примечательно, что в Санкт-Петербурге при губернаторстве Александра Беглова строительство значимых для города и жителей объектов не могут завершить годами. Сроки завершения работ постоянно переносятся, а петербуржцы лишь слышат от чиновников отговорки и обещания завершить работы.

Ранее жители Петербурга упрекнули Беглова в срыве сроков благоустройства в Невском районе и Шушарах.

Петр Каменский


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / Яблоки и ежевика помогают справиться с возрастной слабостью

10.06 / Диетолог объяснила вред злоупотребления мороженым

10.06 / В России создали движение «Русский ЭВМщик»

10.06 / Реабилитолог заявил о трудностях Костомарова с протезами

10.06 / “Засыпала за рулем” – ночная поездка Подольской привела к вынужденной остановке

10.06 / Сбой работы спутников произошел из-за подводного извержения

10.06 / Смеси для домов из 3D-принтера разрабатывают на Ставрополье

10.06 / «Мы — сантехники: бежим туда, где прорвало»

10.06 / Ножные браслеты окончательно вернулись в моду: ключевые особенности аксессуаров на лето 2023

10.06 / Доктор Андреева назвала 5 признаков, предупреждающих об угрожающих жизни тромбах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика