Скандалы: Беглов проинспектировал Молодежный сквер в Приморском районе. Сдать общественное пространство должны были в 2022 году

Ситуация демонстрирует отношение чиновников к объектам, значимым для города и петербуржцев

В ходе объезда Приморского района Александр Беглов осмотрел Молодежный сквер на проспекте Сизова, 9. Новое общественное пространство создается на месте бывшего пустыря. На сегодняшний день значительная часть работ завершена, сообщает пресс-служба Смольного .

Александр Беглов отметил, что Приморский район не самый большой по территории, но является самым густонаселенным в городе. Он подчеркнул, что в планах по развитию города и районов обязательно учитывается мнение петербуржцев – Молодежный сквер создается по инициативе жителей. По словам градоначальника, работы планируют завершить в октябре 2023 года.

Стоит отметить, что Смольный обещал закончить строительство общественного пространства еще в прошлом году. Соответствующие заявления делала пресс-служба правительства Петербурга.

«В Приморском районе на месте пустыря между Байконурской, Туполевской улицами и проспектом Сизова в этом году появится «Молодежный сквер». Территория преобразится благодаря региональному проекту «Формирование комфортной городской среды», — указывалось в пресс-релизе.

Однако Молодежный сквер так и не был благоустроен до конца 2022 года. Чиновники приняли решение перенести сроки сдачи объекта на 2023 год.

Примечательно, что в Санкт-Петербурге при губернаторстве Александра Беглова строительство значимых для города и жителей объектов не могут завершить годами. Сроки завершения работ постоянно переносятся, а петербуржцы лишь слышат от чиновников отговорки и обещания завершить работы.

Ранее жители Петербурга упрекнули Беглова в срыве сроков благоустройства в Невском районе и Шушарах.

Петр Каменский