Реабилитолог заявил о трудностях Костомарова с протезами

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10.06.2023, 17:10, Новости дня
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Несколько месяцев назад Россию потрясла новость о болезни знаменитого российского фигуриста Романа Костомарова. Пневмония, которая осложнилась сепсисом, привела к тяжелым операциям. Роман лишился конечностей, стал инвалидом, но при этом проявил настоящую силу духа. Сейчас он пытается восстановиться, чтобы
вернуть себе утраченную мобильность с помощью протезов.

Реабилитолог Константин Терновой заявил о трудностях Романа Костомарова. По мнению специалиста, когда фигурист окончательно поправится, ему достанется простой механический протез, но и это еще не все. Как отметил эксперт, после этого годами Роману придется модифицировать под свое тело бионический протез, постоянно прибегая к посторонней помощи.

Терновой пояснил, что современные протезы соединяются с нервами человека, и поскольку все люди разные, устройства разрабатываются и подбираются в индивидуальном порядке. Роман Костомаров, согласно прогнозу реабилитолога, посвятит время протезированию совсем нескоро, ведь еще недостаточно оправился после удара инфекции по организму.

Зато эксперт не исключает, что когда-нибудь Роман Костомаров все же вернется к любимому делу — фигурному катанию. Специалист возлагает большие надежды на технологии, помогающие инвалидам двигаться с минимальными усилиями.


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