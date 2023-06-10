 

“Засыпала за рулем”: ночная поездка Подольской привела к вынужденной остановке

10.06.2023, 17:10, Новости дня
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Наталья Подольская выпустила новый клип на песню “Я тоже”, который сразу же вызвал огромный интерес у ее многочисленных поклонников. Однако мало кто знает, что за кадром происходили настоящие испытания для всей команды, которая работала над созданием видеоконтента.

Наталья рассказала о трудностях, которые пришлось преодолеть на съемочной площадке. Ночные съемки на холоде и в воде запомнились ярко из-за очевидного дискомфорта и необходимости выполнить задачу качественно. Несмотря на все обстоятельства, команда справилась с работой на отлично.

“По дороге домой я засыпала за рулем. Пришлось остановиться”, — поделилась Наталья Подольская на своей страничке. Она добавила, что подремать тогда удалось меньше получаса.

Эта история лишний раз подтверждает, что среди знаменитостей есть самоотверженные трудоголики, которые горят любимым делом и получают соответствующую отдачу. Клип пришелся публике по душе, так что ночная поездка с вынужденной остановкой были явно не бесполезны.

Съемки клипа – это настоящий экстрим, который требует от всех причастных не только физической выносливости, но и моральной стойкости. Поэтому Наталья Подольская от всей души выразила благодарность команде за проделанную работу.


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