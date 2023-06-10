 

Сбой работы спутников произошел из-за подводного извержения

10.06.2023, 17:06, Разное
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В последнее время специалисты отмечают нарастающую угрозу подводных извержений, которые могут привести к нарушениям спутниковых сигналов. Одним из таких случаев стало крупное извержение в исследуемой ранее морской глубине у берегов Калифорнии.

На первый взгляд, подобные катаклизмы могут показаться далекими от нашей повседневной жизни, однако, они способны создавать большие проблемы для мировой экономики и инфраструктуры, включая нарушения спутниковой связи.

В современном мире, спутниковые сигналы играют важную роль в функционировании многих отраслей, начиная от GPS навигации и заканчивая телевидением и погодными прогнозами. Поэтому аварийное выключение спутниковых систем может привести к большим проблемам.


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