Смеси для домов из 3D-принтера разрабатывают на Ставрополье

Сегодня на территории Ставропольского края активно развивается направление по созданию уникальных и функциональных домов на 3D-принтере. Успех достигается за счет абсолютно новых цифровых технологий печати, которые позволяют быстро и качественно строить жилье по индивидуальным проектам.

Центральным звеном в этом деле являются смеси, специально разработанные для применения на 3D-принтере. Ставропольские специалисты работают над созданием инновационных материалов, обладающих уникальными свойствами и способными удовлетворить потребности разной климатической зоны.

Применение таких смесей существенно повышает качество домостроительства и дает возможность строить жилье не только быстро, но и экономично. Технология 3D-печати домов активно развивается по всему миру и представляет собой настоящий прорыв в строительной отрасли.