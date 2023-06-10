 

Доктор Андреева назвала 5 признаков, предупреждающих об угрожающих жизни тромбах

10.06.2023, 16:39, Разное
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Врач пояснила о симптомах тромбоза и о том, как его распознать. При тромбозе сгусток крови в вене сужает кровеносный сосуд или блокирует его. При раннем обнаружении тромб может рассосаться с помощью целенаправленного лечения.

Если тромб не лечить, то в худшем случае может произойти тромбоэмболия легочной артерии. Вот некоторые предупреждающие признаки, о которых должны знать пострадавшие.

1. Тяжесть в ногах. Когда начинается тромбоз, первыми симптомами обычно являются боли, похожие на напряжение, и чувство тяжести в пораженной конечности. Эта боль утихает, когда человек поднимает ногу.

2. Теплый отек. Опухшая, перегретая нога – еще один признак нарушения кровотока. Кровь может скапливаться в сосуде из-за расширения или тромбоза сосудов. Это препятствует возвращению крови обратно к сердцу.

3. Явно видимые вены. На поздних стадиях они кажутся синими. Если лежание приносит облегчение, это признак заболевания вен с повышенным риском тромбоза.

4. Опасный постельный режим. Риск тромбоза возрастает, если пациенту приходится несколько дней лежать в постели в ожидании медицинского вмешательства. Венозная система испытывает большую нагрузку, когда человек обездвижен. Это может привести к образованию тромбов.

5. Длительные поездки. Тромбы могут быть опасны, если не делать физических упражнений во время длительных переездов на автобусе или самолете. Когда ноги согнуты, кровеносные сосуды могут сдавливаться и нарушать кровоток.


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