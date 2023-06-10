Hа Гавайях происходит извержение одного из самых активных вулканов мира

Потоки раскалённой лавы снова извергает один из самых активных вулканов мира Килауэа. Как передаёт NTD, геологическая служба США ввела красный код авиационной опасности. Предыдущее извержение началось в январе и длилось до марта.

Потоки раскалённой лавы снова извергает вулкан Килауэа на гавайском Большом острове. Геологическая служба США ввела красный код авиационной опасности. Предыдущее извержение началось в январе и длилось до марта.

Сейчас Килауэа очень активен, но извержение происходит только в кратере Халемаумау. По данным геологической службы, повышенная сейсмическая активность обусловлена движением магмы в недрах. Специалисты наблюдают за извержением и в зависимости от его характера будут пересматривать уровень опасности.

Килауэа — один из самых активных вулканов на земле. Его большая часть входит в состав Гавайского вулканического национального парка. Это самый молодой из наземных гавайских вулканов. Он возвышается на 1200 метров над уровнем моря. Основание уходит на дно Тихого океана на глубину пять с половиной километров.

Килауэа — это щитовой вулкан с кальдерой. У него есть множество боковых кратеров и несколько шлаковых конусов, из которых вытекает лава.

Значительные извержения Килауэа начали документировать в конце XVIII века. С 1983 года он почти постоянно активен. В 2018 году здесь произошли серия землетрясений и крупное извержение. Лава сожгла сотни домов и зданий. Тысячи людей были эвакуированы.

Дата выхода в эфир 08 июня 2023 года.

—