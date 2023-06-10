 

Hа Гавайях происходит извержение одного из самых активных вулканов мира

10.06.2023, 16:15, Новости дня
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Потоки раскалённой лавы снова извергает один из самых активных вулканов мира Килауэа. Как передаёт NTD, геологическая служба США ввела красный код авиационной опасности. Предыдущее извержение началось в январе и длилось до марта.

Потоки раскалённой лавы снова извергает вулкан Килауэа на гавайском Большом острове. Геологическая служба США ввела красный код авиационной опасности. Предыдущее извержение началось в январе и длилось до марта.

Сейчас Килауэа очень активен, но извержение происходит только в кратере Халемаумау. По данным геологической службы, повышенная сейсмическая активность обусловлена движением магмы в недрах. Специалисты наблюдают за извержением и в зависимости от его характера будут пересматривать уровень опасности.

Килауэа — один из самых активных вулканов на земле. Его большая часть входит в состав Гавайского вулканического национального парка. Это самый молодой из наземных гавайских вулканов. Он возвышается на 1200 метров над уровнем моря. Основание уходит на дно Тихого океана на глубину пять с половиной километров.

Килауэа — это щитовой вулкан с кальдерой. У него есть множество боковых кратеров и несколько шлаковых конусов, из которых вытекает лава.

Значительные извержения Килауэа начали документировать в конце XVIII века. С 1983 года он почти постоянно активен. В 2018 году здесь произошли серия землетрясений и крупное извержение. Лава сожгла сотни домов и зданий. Тысячи людей были эвакуированы.

Дата выхода в эфир 08 июня 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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