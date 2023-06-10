 

Удовиченко произвела фурор на премьере после операции

10.06.2023, 15:54, Разное
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Лариса Удовиченко – настоящий боец и героиня! Несмотря на тяжелую травму, которую она получила несколько месяцев назад, актриса не сдается и продолжает работать. Недавно она появилась на премьере нового фильма, в котором сыграла одну из главных ролей.

Артистка произвела фурор своим оживленным видом. Зрителей приятно удивило появление Ларисы Удовиченко в хорошем расположении духа.
После презентации кинокартины знаменитость тихонько вышла из зала и направилась в ресторан для встречи с коллегами и друзьями.
В модных очках и элегантном жакете она передвигалась очень быстро и бодро, придерживая рукой букет нежных пионов.

Журналисты попытались задать актрисе несколько вопросов, но она была очень занята и не хотела отвлекаться от своих дел. Интервью не входило в планы Ларисы Удовиченко, поэтому подробностей состояния звезда не раскрыла. Артистка ответила коротко, что с ней все хорошо и теперь она бежит вприпрыжку.

Напомним, в январе 2023-го Лариса Удовиченко внезапно перестала появляться в обществе, а ее имя исчезло с афиш спектаклей. Вскоре Удовиченко и вовсе заменила другая актриса. Как позже стало известно, актриса неудачно упала во время репетиции спектакля и сломала позвоночник. Травма оказалась серьезной и актрисе была проведена операция.


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