 

Вблизи Неаполя ждут извержения вулкана

10.06.2023, 15:50, Разное
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В городке Поззуоли, расположенном неподалеку от Неаполя, находится вулкан Кампи Флегреи. Это один из самых больших в мире, и он может привести к глобальной катастрофе, если произойдет его извержение. Недавно итальянские ученые сообщили, что вероятность того, что Кампи Флегреи пробудится, увеличилась в связи с тектоническими изменениями в регионе.

В прошлом вулкан уже проявлял себя, вызывая сейсмические и фумарольные (извержение газов) действия, а также поднятие уровня земли до 3.5 метров, что свидетельствует о том, что магма находится внутри вулкана и постепенно набирает давление. Это может привести к мощному извержению, которое будет иметь катастрофические последствия для многих стран мира.

В случае извержения Кампи Флегреи выбросит огромные объемы пепла, лавы и токсичных газов. Это приведет к затруднению авиасообщения и транспорта, остановке производства во многих странах и наступлению голода и бедности во всем мире. Поэтому региональные и мировые власти начали принимать меры для обеспечения безопасности населения и снижения последствий возможного извержения.


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