 

Микоризные грибы могут помочь с изменением климата на планете

10.06.2023, 15:50, Разное
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Микоризные грибы – это грибы, которые образуют симбиоз с корнями растений и помогают им поглощать воду и питательные вещества из почвы. Они играют важную роль в борьбе с изменением климата, так как способны повышать устойчивость растений к экстремальным условиям, таким как засуха, заморозки или повышенная кислотность почвы.

Несколько исследовательских групп занялись изучением потенциала микоризных грибов в борьбе с изменением климата и получили интересные результаты. Они обнаружили, что микоризные грибы могут повышать устойчивость растений к засухе и уменьшать их потребность в воде. Они также способны увеличивать содержание некоторых питательных веществ в растениях, что улучшает их рост и развитие.

Кроме того, микоризные грибы могут уменьшать выбросы углекислого газа в атмосферу, поскольку помогают растениям эффективнее использовать углерод из воздуха. Они также способствуют улучшению почвенной структуры и биоразнообразия, что в свою очередь влияет на кругооборот питательных веществ и поддержание здоровой экосистемы.


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