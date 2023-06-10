Меньше солнца и больше воды. Как не допустить обострения варикоза летом

Лето – это прекрасное время, когда мы наслаждаемся теплым солнцем, посещаем пляжи и активно гуляем на свежем воздухе. Однако в этот период наши вены могут столкнуться с определенными трудностями. Почему симптомы варикоза усиливаются во время жары и как можно снять некоторые из них, чтобы облегчить свое состояние, мы расскажем вам в данной статье.

Почему именно летом обостряется варикоз

Когда наступает лето и температура поднимается, наш организм ощущает дополнительное напряжение, и вены становятся более уязвимыми. В результате высокой температуры кровоток в венах замедляется, что может привести к неприятному ощущению тяжести и отечности в ногах.

Важно помнить, что обострение варикоза в летнее время может быть вызвано не только жарой, но и продолжительным пребыванием на солнце, длительными перелетами или долгими поездками на автомобиле.

Почему варикоз так опасен

Варикозные вены – это не просто косметическая проблема на ногах. Это всего лишь видимая часть более серьезных внутренних проблем, по словам экспертов.

Варикоз может привести к опасным осложнениям, таким как трофические язвы и тромбоз. Поэтому важно своевременно и всесторонне лечить варикоз, и не стоит игнорировать усиление симптомов в жаркое летнее время. Если проблема начинает беспокоить вас чаще, обратитесь к врачу. Лучше всего начать лечение при первых признаках заболевания вен – это даст наилучшие результаты.

Важно помнить, что длительное стагнирование крови при хронических проблемах с венами нижних конечностей может привести к развитию воспаления в стенках вен. Если вы замечаете, что с наступлением тепла проблема стала беспокоить все чаще, важно своевременно обратиться к врачу.

Специалист может назначить системные венотоники в виде таблеток. Они помогают улучшить тонус вен, восстановить нормальное кровообращение и снизить застой в венах. Большинство венотоников содержат природные растительные компоненты, такие как флавоноиды, включая микронизированные формы этих веществ.

Важно начать комплексное лечение при первых признаках проблем с венами, чтобы достичь наилучших результатов, избежать осложнений и полноценно насладиться летом без ограничений.

Как улучшить состояние сосудов летом

Старайтесь проводить больше времени в тени и избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами в самые жаркие часы.

Предпочитайте комфортную обувь с плоской подошвой или невысоким каблуком до 5 см, предпочтительно из натуральных материалов. Избегай тесных и жестких моделей, которые могут затруднить кровообращение.

Пейте больше воды, так как обезвоживание часто является причиной отеков. Увеличьте количество сезонных овощей и фруктов в рационе, чтобы поддерживать водный баланс.

Добавьте активности в свою жизнь: предпочтительными видами спорта при варикозе являются ходьба, плавание, велосипедная езда и йога. Однако стоит избегать бега, прыжков и силовых упражнений, если у вас есть предрасположенность к проблемам с венами.

Если вам предстоит провести несколько часов в самолете, поезде или автомобиле, старайся найти возможность размять ноги хотя бы раз в 2 часа: встань, прогуляйся или остановись на небольшую прогулку по цветущим полям.