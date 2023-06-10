АВТОВАЗ подтвердил, что в новой LADA Aura для чиновников будут электрические стеклоподъёмники

Новый автомобиль LADA Aura премиального сегмента будет оснащён электрическими стеклоподъёмниками – пассажирам премиальной «Лады» не придётся крутить ручку, чтобы поднять или опустить стекло.

Новинка разрабатывается на базе LADA Vesta и представляет собой её удлинённую версию с улучшенной комплектацией. Ведущий конструктор проекта Аршак Асатрян подтвердил, что машину действительно планируют оснастить электрическими механизмами опускания и подъёма окон.

– На текущем этапе решено, что электрические стеклоподъёмники будут установлены на задних дверях, к услугам высокопоставленных пассажиров, – говорит он. – Возможность оснащения ими передних дверей рассматривалась, но пока такое решение не принято. Всё-таки речь идёт об импортных механизмах. Если производство таких стеклоподъёмников будет освоено смежниками у нас в стране, мы рассмотрим возможность их опциональной установки на передней пассажирской двери.

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