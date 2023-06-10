Премьер-министра Канады Трюдо с необъявленным визитом прибыл в Киев

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо неожиданно прибыл в Киев. Об этом 10 июня а пояснила телекомпания CBC.

Трюдо и его заместитель министра финансов Христи Фриланд прибыли в Украину вместе. Это была секретная поездка, о которой не знали СМИ. Визит связывают с началом украинского контрнаступления.The Globe and Mail также сообщает, что Трюдо встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вероятно, они поговорят о поддержке Киевом Оттавы.

Вторая поездка Трюдо в Украину после начала российской спецоперации в феврале 2022 года. Предыдущие визиты состоялись в период с мая по июнь 2022 года. Ранее, 11 апреля, было объявлено, что Канада направит Киеву пакет новой военной помощи. Трюдо заявил, что Канада отправит военную помощь.

Кроме этого, не так давно Канада расширила санкции против РФ. В список были включены 34 российские организации и 14 российских физических лиц. Запад увеличил военную и финансовую помощь Украине в ответ на российскую спецоперацию по защите Донбасса.