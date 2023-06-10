Мнение: О провале контрнаступления… Теперь — уже точно?

Признание тяжёлых вещей и «непростые решения» даются с трудом. Но они неизбежны, когда объективная реальность входит в непримиримые противоречия с априори завышенными ожиданиями. Что ж, когда разбиваются иллюзии, бывает больно. Намного больнее, чем от разбитой коленки, губы или носа. Но зато появляется шанс вернуться на твёрдую почву. И начать жить.

Украинское контрнаступление провалено с самого начала. Или даже ещё до начала.

К такому выводу пришёл один умный человек, британский политолог, кремленолог и «путиновед» Марк Галеотти. На Западе он считается одним из наиболее авторитетных и знающих экспертов по путинской России, изучению которой посвятил более 20 лет. Фактически, с самого начала Режима™.

«А с чего вы вообще взяли, что даже суперуспешное наступление Украины заставит [российского президента Владимира] Путина отступить? — заходит с козырей Марк Галеотти. — Если кто-то воображает, что это может стать повторением февраля 1917 года, когда военная катастрофа вынудила элиту заставить царя отречься от престола, сейчас это почти немыслимо. Даже освобождение всех территорий, включая #Крым, просто перенесёт линию сражения».

Но и до этого ещё «страшно далеко».

Да, Киев надеется на огневую мощь, предоставленную Западом, чтобы пробить российские оборонительные рубежи и перейти от тяжёлых боевых действий к более подвижным и гибким операциям, считает эксперт. Но Украине не приходилось проводить крупных наступательных операций, не говоря уже о переправах через реки или прорывах оборонительных линий. Несмотря на то, что тысячи украинских солдат в спешном порядке прошли экспресс-программы обучения на Западе, это не может заменить последовательную и всестороннюю военную подготовку. Как заметил представитель британского Минобороны, «учения часто связаны с подготовкой к прошедшей войне».

Вооружённые силы Украины ожидает проверка на способность вести войну «нового типа». Русские, напротив, будут вести привычную битву, удерживая линию фронта под защитой оборонительных укреплений. Они полагаются на минные поля, колючую проволоку, танковые ловушки и рвы, чтобы замедлить атакующих и направить их в места поражения, где массированный артиллерийский огонь сможет эффективно сделать свою работу. Российские войска также могут полагаться на авиацию и эффективно подавлять нападающих.

Замечу, что это всё было высказано ещё до нынешней активизации ВСУ по всей ЛБС. И в то же время, всё это было «секретом Полишинеля». Как стратегические, так и тактические замыслы украинского командования были понятны задолго до весенней кампании, перешедший в летний «наступ». И российский генштаб, в свою очередь, проделал кое-какую подготовительную работу. Она тоже не была секретом ни для Киева, ни для Пентагона, хотя её масштабы, вероятно, уже впечатлили наступающую сторону. Во всяком случае, первоначальные реляции о впечатляющих успехах быстро сменились заявлениями, что «текущие потери были заранее запланированы».

Безусловно, ещё многому предстоит решиться «на поле боя». Но всё равно остаётся главный вопрос. Тот, что вынесен в самое начало. С чего все взяли, что даже самый неблагоприятный исход заставит Владимира Путина «пожать руки победителю и уйти восвояси»? В конце концов, можно вспомнить, что даже тяжелейшие потери лета-осени 1941 года не вынудили Иосифа Сталина бежать за Урал и просить мира капитуляции.

То есть, выходит, что «кнтрнаступ» обречён изначально и вообще бессмыслен?

А многие тысячи жизней будут положены в борьбе за химеру?

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