Спрос на квартиры в Санкт-Петербурге вырос на 12 процентов

В мае в новостройках Петербурга было заключено 3,4 тыс. сделок – на 12,3% больше, чем месяцем ранее. Средняя стоимость “квадрата” в зарегистрированных ДДУ составила 220,1 тыс. рублей, квартиры – 9 млн рублей.

Больше всего квартир – более 1,2 тыс. – было реализовано в проектах застройщика Setl Group. В топ-3 также попала группа “ЛСР” (731 сделка) и компания “Самолет” (157 сделок).

Если рассматривать конкретные проекты, то лидером продаж стал квартал “Цветной город” от “ЛСР”. В тройку лидеров попал еще один проект данного застройщика, ЖК “Морская Миля”, а также “Солнечный город. Резиденции” от Setl Group.

Более 80% сделок было совершено с привлечением ипотеки. Средняя ставка составила 5,67%.

Спрос на квартиры в Ленобласти в мае вырос на 4,8%, до 1,4 тыс. сделок. Средняя цена “квадрата” зафиксирована на уровне 140,5 тыс. рублей.

Лидером продаж в области стала группа “ЦДС” (317 сделок), а также застройщики “ПИК” (138 продаж) и “Мавис ИСК” (114 продаж).