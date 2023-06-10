Продукты, которые увеличивают риск образования тромбов

Хирург-флеболог Андрей Чупеев считает, что существуют продукты питания, которые повышают риск образования тромбов в крови, что может стать серьезной причиной заболеваний сосудов и сердца.

Первым в списке стоит жареная пища: фастфуд и жирная еда. Употребление такой пищи приводит к нарушению липидного обмена в организме и в конечном итоге способствует образованию тромбов. Также опасны продукты, содержащие большое количество животных жиров: копчености, колбасы, сливочное масло, жирная сметана.

Высоким риском обладают и продукты, содержащие холестерин: яйца, красное мясо, масло сливочное, продукты на основе молока.

Нельзя забывать и о вреде алкогольных напитков. Они снижают уровень тромбоцитов, ответственных за свертываемость крови. В результате происходит нарушение ее свойств и образование тромбов, что может привести к обширному инфаркту сердца или инсульту.

Чтобы предотвратить риск образования тромбов в крови, следует ограничить употребление опасных продуктов. Здоровый образ жизни, умеренное употребление алкоголя и экологически чистая пища помогут сохранить здоровье и укрепить сердечно-сосудистую систему.