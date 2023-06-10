Моддер раздел двух бойцов в последнем японском файтинге

Модификация для Street Fighter 6, созданная энтузиастом под ником Haise Sasaki, позволяет играть голыми двумя героинями в одном их самых популярных файтингов. Об этом рассказал Telegram-канал VGTimes.

Теперь персонажи Street Fighter 6 будут выглядеть полностью обнаженными после установки этих модификаций. Энтузиаст не сообщил, намерен ли он увеличить количество раздеваемых персонажей.

Street Fighter 6 вышла для ПК, консолей PlayStation 4/5 и Xbox Series X/S 2 июня. Игра стала одним из лучших файтингов за очень короткий промежуток времени. На Steam проект обошел Mortal Kombat 11 по количеству игроков.