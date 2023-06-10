Год без Юрия Шатунова. Как пройдет годовщина смерти певца?

На творчестве артиста выросло не одно поколение, поэтому почтить его память в годовщину смерти собираются с размахом. Юрий Шатунов заслуженно стал народным кумиром, поэтому в его честь запланированы мероприятия с учатием большого количества людей.

Одно из самых заметных событий среди ожидаемых — большой автопробег, который намерены устроить по всей России. Заявки для организации мероприятий частично поданы, так что процесс идет полным ходом. Цель автопробега – в очередной раз напомнить всем о настоящей музыкальной легенде и продемонстрировать, как мощно Юрий Шатунов запал в душу музыкальным слушателям.

Вдова артиста Светлана с радостью поддержала идею, решив, что это достойная дань памяти артисту, которого массово обожали и уважали. Она призвала всех, кто любил Юрия Шатунова, присоединиться к автопробегу под звучание его песен.

Также 23 июня 2023 года на Троекуровском кладбище состоится панихида. Место захоронения Юрия Шатунова уже стало святым местом для его поклонников, которые регулярно посещают могилу и приносят на нее белые розы.

Кроме того, в ряде городов России хотят устроить концерты и вечера памяти, посвященные творчеству покойной звезды. Преданные фанаты до сих пор с горечью осознают уход кумира, поэтому просто не смогут проигнорировать годовщину смерти Юрия Шатунова.