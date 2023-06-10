 

Выжить после интоксикации алкоголем можно, главное – знать, что длать

10.06.2023, 13:20, Разное
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Вадим Негребецкий, известный учёный РФ, на своей последней пресс-конференции обратился к гражданам со советами о том, как выжить при интоксикации алкоголем. Он отметил, что многие люди не знают, как правильно действовать в критических ситуациях и как вызвать экстренную медицинскую помощь.

Первым советом учёный назвал необходимость пить большое количество воды, чтобы устранить дегидратацию организма, вызванную алкогольным опьянением. Также он подчеркнул важность правильной дозировки приема алкоголя и регулярности его употребления, что может помочь избежать опьянения и отравления.

Вторым советом было правильное использование лекарственных препаратов. Часто люди принимают медикаменты, которые только усугубляют состояние при интоксикации. Учёный рекомендовал обращаться к специалистам, чтобы выбрать правильный препарат и дозировку.


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