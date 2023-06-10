Шампанское плюс индиго – метод «сэндвича» в составлении капсульного гардероба

Чтобы ежедневно не ломать голову над тем, что надеть, и не испытывать сложности в составлении нарядов, рекомендуется создать капсульный гардероб. Концепция предполагает наличие вещей, которые сочетаются друг с другом.

Есть много техник, как составлять капсульные гардеробы. Один из новых вирусных трендов соцсетей — это использование техники «сэндвич». Суть заключается в том, чтобы обувь сочеталась с топом (по аналогии с булочками в сэндвиче), а в середине были штаны, шорты или юбка другого цвета (по аналогии с котлетой).

Разбираем удачные примеры, как применять такой метод на практике.

Шампань и индиго

Подберите шелковую блузу на пуговицах к элегантным босоножкам на каблуках, чтобы и то, и другое было цвета шампань. Дополните наряд джинсами цвета индиго.

Привлекательность и самобытность такого образа заключаются в том, что неформальная одежда, словно котлета, «заключена» в формальную одежду. Ведь рубашка и обувь очевидно предназначены для создания изысканного лука, а джинсы — для повседневного и полуспортивного. Вот почему данный комплект смотрится так эффектно и современно.

Бежевый и черный

Если вы настроены на легкий, но относительно сдержанный лук в стиле кэжуал, тогда возьмите на вооружение данную идею. Суть заключается в том, чтобы сочетать бежевый верх и обувь с черным низом. Например, темные джинсы скинни прекрасно дополнят бежевую блузу и кеды или кроссовки такого же цвета. С одной стороны, одежда и обувь достаточно повседневные, с другой — нейтральные, и неброские цвета вещей позволяют сделать образ в целом более сдержанным и даже чуточку формальным.

Вы можете вместо бежевого топа и обуви использовать такие же изделия коричневого цвета. Как вариант, можно сочетать черные джинсы с бежевыми кедами и коричневой блузой.

Черный и хаки

Еще один вариант комбинации одежды для тех, кому больше импонируют сдержанно-формальные образы с молодежными нотками. Сейчас в моде одежда цвета хаки, особенно штаны. Но сложность заключается в том, что к такому оттенку сложно подобрать удачную «пару». Чтобы не ошибиться в выборе, отдайте предпочтение миксу хаки и черного.

Как это работает на практике? Вы надеваете джинсы цвета хаки в сочетании с черной блузой и черными босоножками. Чтобы лук не получился слишком скучным и банальным, обратите внимание на фасон изделий. Выбирайте вещи трендового дизайна. Например, если это блуза, то пускай она будет с ажурными вставками, если джинсы, то пусть они будут с разрезами внизу штанин.

Пропорциональный «сэндвич»

Технику «сэндвич» можно использовать и другим образом. Дело в том, что когда верх контрастирует по цвету с низом, то утяжеляется либо верхняя, либо нижняя часть туловища, что вызывает визуальный дисбаланс. Это особенно видно, если девушка обладает пышными формами. Надевая темные штаны, она делает ноги стройнее, но, надевая светлый верх на контрасте, прибавляет объема в верхней части туловища.

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В таком случае стоит поступить следующим образом. Вы полностью облачаетесь в темную одежду, а затем сверху набрасываете яркую вещь. Например, черный топ и черные шорты с черной обувью будут хорошо смотреться с розовой цветастой рубашкой на пуговицах. Только рубашку не застегивайте.

Бело-полосатый «сэндвич»

Необязательно сочетать однотонные вещи. Вы также можете использовать изделия с принтом. Хороший вариант на лето — это белые джинсы в сочетании с кофтой и обувью в морскую полоску. Образ получается легким, непринужденным, настраивающим на отдых.

Если хотите, то можете использовать изделия с любыми другими принтами.

«Сэндвич» из аксессуаров

Технику «сэндвич» можно применять к обуви и аксессуарам. Просто подберите сумку в тон к обуви, чтобы получился гармоничный комплект. А одежду подбирайте тех цветов, которые вам нравятся. Беспроигрышный вариант — это презентовать тотал-лук из вещей одного оттенка, добавив к ним обувь и сумку другого, контрастного цвета.

Белый и голубой

Необязательно создавать цветовой контраст между «булочками» и «котлетой» в сэндвиче. Если вам нравится светлая одежда, то можете не добавлять к ней что-то темное. Создайте легкий и воздушный образ, используя вещи белого и нежно-голубого цвета.

Самый простой пример для презентации повседневного неформального образа – это включить в один наряд белую футболку и кроссовки, а также бледно-голубые джинсы.