Мнение: Когда крахнется Евросоюз?

Это не мой вопрос. Это главдепутат Вячеслав Володин спросил в своем telegram-канале.

Дословно: «…у Евросоюза возникли проблемы. Что касается санкций, от них в первую очередь страдают европейские государства и граждане».

«….Санкции перестали быть действенным инструментом сдерживания развития нашей страны. Не важно, 11-ый пакет санкций, 15-ый, хоть 20-ый, — наша страна преодолеет любые вызовы и угрозы, становясь только сильнее. Сегодня актуальным стал другой вопрос: сколько пакетов санкций против России осталось до краха Евросоюза?»

отсюда

Почему Володин так переживает за Евросоюз? Казалось бы, какое ему дело до Евросоюза и их санкций, если от этих санкций больше страдает сам Евросоюз? Вроде бы Володину радоваться надо, что из-за санкций россияне живут все лучше и лучше, а Евросоюзвот-вот крахнется….

Или Володин чего-то недоговаривает?

Фотография Вячеслава Володина отсюда

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