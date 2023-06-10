Новый процессор Apple может конкурировать с флагманами Intel и флагманами AMD

Geekbench 5, база данных бенчмарков, опубликовала результаты тестов процессора Mac Studios M2 Ultra. По данным WCCFTech, новый чип всего на 18% эффективнее прошлогоднего M1 Ultra.

На презентации новых чипов M2 Ultra компания Apple заявила, что CPU на 20% эффективнее предшественника, а GPU – на 30%. Первый тест Geekbench показал, что производительность процессора выросла всего на 18%.

Apple M2 Ultra набрал 27945 баллов в многоядерном тестировании и 1956 баллов в одноядерном. Результаты флагманских процессоров Intel Core i9-13900K, AMD Ryzen 7950X и Intel Core i9-13900K схожи. Последний флагманский чип M2 Ultra компании Apple оснащен CPU с 24 ядрами и GPU с 60 или 76 ядрами. Объем оперативной памяти этой новой модели может достигать 192 Гб.