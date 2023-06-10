 

Новый процессор Apple может конкурировать с флагманами Intel и флагманами AMD

10.06.2023, 12:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Geekbench 5, база данных бенчмарков, опубликовала результаты тестов процессора Mac Studios M2 Ultra. По данным WCCFTech, новый чип всего на 18% эффективнее прошлогоднего M1 Ultra.

На презентации новых чипов M2 Ultra компания Apple заявила, что CPU на 20% эффективнее предшественника, а GPU – на 30%. Первый тест Geekbench показал, что производительность процессора выросла всего на 18%.

Apple M2 Ultra набрал 27945 баллов в многоядерном тестировании и 1956 баллов в одноядерном. Результаты флагманских процессоров Intel Core i9-13900K, AMD Ryzen 7950X и Intel Core i9-13900K схожи. Последний флагманский чип M2 Ultra компании Apple оснащен CPU с 24 ядрами и GPU с 60 или 76 ядрами. Объем оперативной памяти этой новой модели может достигать 192 Гб.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / ChatGPT назвал развитие искусственного интеллекта самой большой угрозой человечеству

10.06 / Что нельзя делать перед свадьбой – 7 народных примет

10.06 / Год без Юрия Шатунова. Как пройдет годовщина смерти певца?

10.06 / Выжить после интоксикации алкоголем можно, главное – знать, что длать

10.06 / Шампанское плюс индиго – метод «сэндвича» в составлении капсульного гардероба

10.06 / Мнение: Когда крахнется Евросоюз?

10.06 / Чатбот использовался мошенниками для обмана в Telegram

10.06 / Мнение: Возврата в СССР не будет

10.06 / Z -SHAMAN подвергся критике за свои высокие гонорары

10.06 / Альцгеймер вызывает деменцию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика