Чатбот использовался мошенниками для обмана в Telegram

Эксперты “Лаборатории Касперского” обнаружили в Telegram поддельный чат-бот, который ищет интимные фотографии друзей. Предположительно, он основан на коде ChatGPT.

В описании к боту говорится, что им уже воспользовались более десяти тысяч пользователей, а в базе данных сервиса собрано более 10 000 000 утечек изображений и видео. Авторы бота предлагают “провести аудит партнера” с помощью этого чат-бота. Основная цель этого сервиса – выманивание денег у людей.

Чтобы “проаудировать”, необходимо запустить бота, а затем отправить ссылку на страницу в соцсети интересующего вас пользователя. Вы увидите сообщение “страница найдена в базе данных”. Оно сопровождается скриншотом, содержание которого трудно расшифровать. Затем мошенники называют поддельную дату и количество изображений. Пользователь может заплатить либо 399 рублей, либо 990 за постоянный доступ к базе данных. После перечисления средств жертва удаляется ботом.

Эксперты “Лаборатории Касперского”, чтобы не стать жертвой манипуляций мошенников в интернете, рекомендуют скептически относиться к любым заманчивым или подозрительным предложениям и не переходить по непонятным ссылкам, даже если они от друзей.