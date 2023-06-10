 

Чатбот использовался мошенниками для обмана в Telegram

10.06.2023, 12:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эксперты “Лаборатории Касперского” обнаружили в Telegram поддельный чат-бот, который ищет интимные фотографии друзей. Предположительно, он основан на коде ChatGPT.

В описании к боту говорится, что им уже воспользовались более десяти тысяч пользователей, а в базе данных сервиса собрано более 10 000 000 утечек изображений и видео. Авторы бота предлагают “провести аудит партнера” с помощью этого чат-бота. Основная цель этого сервиса – выманивание денег у людей.

Чтобы “проаудировать”, необходимо запустить бота, а затем отправить ссылку на страницу в соцсети интересующего вас пользователя. Вы увидите сообщение “страница найдена в базе данных”. Оно сопровождается скриншотом, содержание которого трудно расшифровать. Затем мошенники называют поддельную дату и количество изображений. Пользователь может заплатить либо 399 рублей, либо 990 за постоянный доступ к базе данных. После перечисления средств жертва удаляется ботом.

Эксперты “Лаборатории Касперского”, чтобы не стать жертвой манипуляций мошенников в интернете, рекомендуют скептически относиться к любым заманчивым или подозрительным предложениям и не переходить по непонятным ссылкам, даже если они от друзей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / ChatGPT назвал развитие искусственного интеллекта самой большой угрозой человечеству

10.06 / Что нельзя делать перед свадьбой – 7 народных примет

10.06 / Год без Юрия Шатунова. Как пройдет годовщина смерти певца?

10.06 / Выжить после интоксикации алкоголем можно, главное – знать, что длать

10.06 / Шампанское плюс индиго – метод «сэндвича» в составлении капсульного гардероба

10.06 / Мнение: Когда крахнется Евросоюз?

10.06 / Новый процессор Apple может конкурировать с флагманами Intel и флагманами AMD

10.06 / Мнение: Возврата в СССР не будет

10.06 / Z -SHAMAN подвергся критике за свои высокие гонорары

10.06 / Альцгеймер вызывает деменцию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика