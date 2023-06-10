WNP – Моравецкий признал глубокий конфликт с Россией

«Абсолютный и глубокий» конфликт — так премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий охарактеризовал отношения с Россией. По его словам, он всё чаще задумывается о выдворении российского посла из Варшавы, пишет WNP. От этого шага его, однако, останавливают неизбежные ответные меры — Моравецкий опасается, что без дипломатического канала, поляки в РФ останутся без помощи.



AP

В середине ноября в польском селе Пшеводув упала ракета. В результате взрыва погибло двое польских граждан, пишет портал WNP. «Россия должна понести очень далеко идущие дипломатические последствия не за падение ракеты, а за ужасные преступления, которые она совершает на Украине…» — заявил сегодня в ходе пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, Польша пристально следит за этими «преступлениями» и должным образом их освещает на международном форуме и в ходе своей дипломатической деятельности. «Конечно, мы указываем также на этот трагический инцидент в Пшеводуве, на действия, связанные с летающими объектами над территорией Республики Польша или Румынии, Молдовы и других стран», — добавил он.

Польский премьер уверен, что самые жестокие на сегодняшний день дипломатические последствия в отношении РФ представляют собой разбирательство в международном уголовном суде. «Польша собирает доказательства и желает самых далеко идущих дипломатических последствий вместе с санкциями и изоляцией России, Польша день за днём ​​продвигает это на международной арене. Безусловно, мы также добавляем к этому тот трагический случай из Пшеводува», — пояснил он.

На пресс-конференции Моравецкий обратил внимание на то, что сегодня Польша находится в состоянии «абсолютного и глубокого» конфликта с Россией. «Я сам очень часто задаюсь вопросом, как долго держать российского посла в Польше. Понятное дело, что в такой ситуации, если мы его выдворим, сразу же будет ликвидировано польское диппредставительство в Москве. Диппредставительство, которое оказывает помощь полякам, по-прежнему проживающим в России», — подчеркнул он.

По его словам, политика — это сложное искусство выбора. «Одна часть моего сердца говорит — необходимо выдворить российского посла как можно скорее; половина меня думает, что именно так мы должны поступить. Одновременно дипломаты меня уговаривают пока не делать этого, потому что ответные меры последуют незамедлительно — и тогда мы не сможем помочь ни единому поляку, который сегодня находится в РФ и ежедневно сталкивается с различными проблемами», — резюмировал он.

—