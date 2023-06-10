SHAMAN подвергся критике за свои высокие гонорары

Специалист подчеркнул, что даже такие акулы шоу-бизнеса как Филипп Киркоров и Николай Басков запрашивают более скромные суммы за сценический труд. По информации СМИ, SHAMAN берет за один корпоратив или частный концерт баснословные деньги – 8,8 млн рублей.

Продюсер уверен, что молодой человек действует в корыстных интересах, и что SHAMAN себя сильно переоценил.

Дмитрий Ашуров

подозревает, что артист долго на сцене не задержится и стремится быстро обогатиться, а большого спроса с таким ценником не будет.

Напомним, Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, выбился в люди после участия в вокальном телепроекте “Голос”, где также была задействована Алла Пугачева. Через некоторое время его песня “Я русский” стала настоящим народным хитом. Поговаривают, звездный блондин может легко испортить свою репутацию из-за безудержных аппетитов в плане заработка.

Как будет развиваться ситуация с образом SHAMAN и его карьерой, остается только догадываться. Многие поклонники уже начали подумывать об истинных устремлениях исполнителя. Судя по отзывам в Сети, восторг личностью Ярослава Дронова шаг за шагом сменяет разочарование.