 

Собянин рассказал о новых социальных и транспортных объектах в районах на севере Москвы

10.06.2023, 12:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сотни тысяч жителей этих районов получили метро в шаговой доступности. На Люблинско-Дмитровской линии открылись станции “Верхние Лихоборы” и “Селигерская”, в этом году к ним добавятся “Яхромская” и “Лианозово”, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Градоначальник напомнил, что в 2019 году расположенные в этих районах железнодорожные станции Лианозово, Марк, Бескудниково и Окружная вошли в состав первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Скоро откроется МЦД-3 со станциями Ховрино, Грачевская и Моссельмаш.

Передвижение по городу для жителей севера стало удобнее благодаря Московскому скоростному диаметру. Построена Бусиновская развязка – единственное пятиуровневое транспортное сооружение.

Развивается социальная инфраструктура районов. На базе клинической больницы имени Вересаева в Дмитровском районе открылся первый из шести флагманских центров. Реконструированы взрослые поликлиники на улицах Маршала Федоренко, Ангарской и Дубнинской.

За последние годы на севере открыли восемь новых детских садов и школ. Дошкольные учреждения появились на Дмитровском шоссе, улицах Селигерская, Базовская, Ангарская, Дубнинская и Софьи Ковалевской. Планируется построить еще пять детсадов и три школы.

В Бескудниковском, Дмитровском и Западном Дегунине в программу реновации вошло 137 старых домов. Для переселенцев возвели 19 новостроек.

В Северном округе реализовали несколько крупных проектов благоустройства. В Дмитровском районе привели в порядок парк “Вагоноремонт”, в Бескудниковском благоустроли главный бульвар и парк имени Святослава Федорова, в Восточном Дегунине — парк “Северные Дубки”. Места отдыха появились возле Дегунинского пруда, на улицах Маршала Федоренко и Дубнинская.

Мэр Москвы ранее рассказал, как преобразились районы Богородское, Гольяново, Метрогородок и Восточный.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / SHAMAN подвергся критике за свои высокие гонорары

10.06 / Собянин рассказал о масштабной программе празднования Дня России в Москве

10.06 / «Безжалостное преследование» и «опасный прецедент» — суд Лондона отказал Ассанжу в апелляции

10.06 / «Чёткий сигнал России» — Швеция разрешила НАТО разместить войска на своей территории

10.06 / Pепутация Байдена зависит от результатов украинского контрнаступления

10.06 / Не только модный аксессуар: почему важно носить солнцезащитные очки

10.06 / Немецкий адмирал – мы показываем своё присутствие в Балтийском море с целью доказать России обороноспособность НАТО и бундесвера

10.06 / Сочи лидирует по спросу на летнюю аренду во время “специальной военной операции”

10.06 / На 81-м году жизни скончалась артистка Большого театра Елена Озерова

10.06 / В районе Филевский парк появится образовательный комплекс

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика