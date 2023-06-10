Альцгеймер вызывает деменцию

Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной причиной деменции по всему миру. Она вызывает постепенное ухудшение памяти, мышления и поведения, которое приводит к значительным проблемам в обычной повседневной жизни. Она встречается у людей преимущественно старшего возраста и является необратимым заболеванием.

По данным Всемирной организации здравоохранения, деменция поражает около 47 миллионов человек в мире. Более 60% случаев деменции связаны именно с болезнью Альцгеймера. Несмотря на то, что наука достигла больших успехов в изучении этого заболевания, пока что не найдено никакого эффективного средства для лечения или профилактики.

Риск развития болезни Альцгеймера увеличивается с возрастом, а также может быть связан с генетическими факторами, плохим образом жизни, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и высоким уровнем стресса. Ранние признаки заболевания могут включать сбои в памяти, трудности при выполнении привычных задач и изменения в настроении и поведении.