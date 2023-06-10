 

Различные техники балаяжа и многослойность: прически, придающие волосам объем

10.06.2023, 11:45, Разное
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Сейчас в моде пышные прически. Но что делать, если у вас волосы, лишенные объема, если они тонкие? В таком случае на помощь придут различные «инструменты» из мира парикмахерского искусства. В частности, это окрашивание, а также определенные стрижки.

Многослойные стрижки

Многослойные стрижки — это такие стрижки, где наблюдаются слои волос разной длины. Благодаря такой технике прическа выглядит легкой, воздушной. Создается иллюзия густоты волос. Вот почему подобные стрижки так рекомендуются девушкам с тонкими волосами.

Волнистые волосы

Очевидно, что прически, предполагающие укладку волосинка к волосинке, лишь подчеркивают редкость волос. В связи с этим рекомендуется создавать на голове творческий беспорядок. Просто слегка подкрутите волосы, немного из взъерошьте, начешите у корней, чтобы добавить прикорневого объема. Практикуйте такую укладку при наличии любой стрижки, в том числе и многоуровневой многослойной.

Упругие кудряшки

Хорошее решение для придания объема — это сделать укладку в виде мелких упругих кудряшек. Вы можете использовать для этого мелкие бигуди, плойку для волос. Либо же рассмотрите вариант химической завивки. Тогда вам не нужно будет часами проводить у зеркала, завивая локоны.

Подкрученные вовнутрь прядки

Если у вас волосы длинные либо же средней длины, тогда делайте так, чтобы они просто ниспадали вниз в выпрямленном, ровном состоянии. Лучше подкручивайте их вовнутрь. Тогда прическа будет казаться более пышной. Вы также можете сделать не прямой пробор посередине, а сбоку.

Прически на короткие волосы

Чем длиннее локоны, тем сложнее добиться прикорневого объема. Особенно при наличии тяжелых и густых волос. Чтобы решить проблему, сделайте короткую стрижку. Снимите лишний вес с кончиков волос. Тогда кончики будут устремлены вверх. Также при наличии укороченных локонов вам будет проще уложить их так (например, с помощью начеса у корней), чтобы прическа казалась пышной.

Из удачных причесок на короткие волосы подойдут пикси, пикси-боб, боб. А вот каре – не слишком подходящий вариант.

Различные техники балаяжа

Окрашивание также может помочь в придании волосам объема хотя бы визуально. Вы можете поэкспериментировать с различными техниками балаяжа, чтобы выбрать для себя оптимальный вариант. Например, можно осветлить отдельные прядки для создания естественных бликов, если вы брюнетка или шатенка. Если у вас белокурые локоны, тогда, наоборот, сделайте отдельные прядки темнее остальных.


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