Цепочки для тела официально вернулись в моду: стилизуем их с повседневными и вечерними образами

В этом году в моде цепочки для тела. Это довольно интересное и изысканное украшение. Они выглядят действительно роскошно.

Современные цепочки для тела могут быть декорированы жемчугом, кристаллами, а также драгоценными металлами. Именно поэтому можно выбрать совершенно любой вариант, который только нравится.

Теперь больше не обязательно носить цепочки для тела просто с джинсами и топом, но также интересным станет сочетание с дизайнерскими платьями, а также блейзерами. Вот несколько отличных способов стилизации этого красивого и модного аксессуара.

Поверх платья макси

Летние макси-платья и украшения для тела в этом году являются самой настоящей классикой.

Отличным решением станет длинная цепочка для тела, красиво украшенная тонким жемчугом или перламутром.

Под блейзером

Блейзеры, особенно большого размера, смотрятся стильно и пользуются огромной популярностью. Можно сделать образ с этой одеждой еще более интересным и восхитительным, если правильно подобрать аксессуары.

Чтобы быть в тренде, стоит надеть под пиджак вместо бюстгальтера цепочку для тела. Такой аксессуар хорошо сочетается вместе с глубоким декольте. Это выглядит действительно невероятно, ярко, стильно и роскошно. Кроме того, это помогает сделать образ более кокетливым.

Цепочка для живота

Можно добавить немного притягательности своему наряду, обнажающему живот. Для этого нужно просто подчеркнуть талию красивой цепочкой.

В итоге можно получить очень красивый образ, который будет роскошным и минималистичным. Интересно будет смотреться украшение, состоящее из множества многослойных цепочек.

Поверх купальника

Цепочка для тела поможет украсить пляжную одежду. Эти аксессуары помогут украсить совершенно любой образ.

Можно добавить игривую цепочку, состоящую из ярких бусин к бикини. Если хочется сделать образ более изысканным, то использовать можно более изящные золотые цепочки.

С простой белой майкой

Можно красиво стилизовать даже самую простую белую майку. Для этого нужно надеть поверх нее цепочку для тела.

Это отличный способ немного поэкспериментировать со своим образом и сделать его более интересным и стильным. Белая майка является отличным фоном для добавления самых различных аксессуаров.

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Асимметричные украшения

Можно сделать образ более интересным и привлекательным, если накинуть цепочку несколько асимметрично на грудь.

В итоге можно получить тонкий, но все же поразительный внешний вид. То, как цепочки выглядят во время движения, делают образ действительно восхитительным.

С костюмом

Можно довольно красиво и интересно стилизовать костюм при помощи цепочки для тела. Такое украшение может буквально скрепить весь образ.

Цепочка для тела станет отличным решением. Это отличная альтернатива кольцам, браслетам и ожерельям. Лучше всего выбирать цепочку для тела, которая будет идти от плеч и до талии. Получится своего рода корсет.

Со спортивным стилем

Можно легко придать нотку гламура даже самому расслабленному спортивному образу, надев соответствующий наряд вместе с цепочкой для тела.

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Лучше всего выбирать украшение, декорированное полудрагоценными камнями, кристаллами или же морскими ракушками, для создания уникальной и непринужденной атмосферы.

С платьем металлик

Цепочка для тела помогает добавить большую привлекательность и уникальность такому наряду.

Смешанные металлы выглядят просто просто превосходно, поэтому не стоит бояться добавлять больше контраста, используя самые различные стили и толщину цепей.

Использование в качестве топа

Можно красиво стилизовать цепочку для тела. Ее можно использовать в качестве топа.

В итоге образ будет выглядеть действительно восхитительно, стильно и эффектно.