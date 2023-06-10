Нестор Летописец оказался евреем

Профессор Тель-Авивского университета Авраам Шапиро на XXV Международном конгрессе славистов выступил с докладом «Новые подходы к установлению личности Нестора Летописца».

Историк разработал собственную нейросеть, которую попросил проанализировать все известные документы о жизни автора «Повести временных лет». Оказалось, что под псевдонимом Нестор в XI веке писал иудей Иосиф Гольдштейн, чьи предки переехали в Киев из Хазарии.

«Искусственный интеллект обнаружил несколько скрытых посланий в рукописях Нестора-Гольдштейна, которые указывали на его реальную личность. Видимо, по политическим соображениям киевские князья не могли публично объявить, что их летописец является иудеем. Поэтому они скрыли его реальные данные», – рассказал Шапиро.

После выступления профессора президиум конгресса вынес на голосование вопрос об увековечивании реального имени Нестора. Подавляющим большинством голосов была принята резолюция с призывом ко всем славянским странам установить памятники Гольдштейну, а руководству Израиля – назвать в честь летописца одну из площадей в Иерусалиме.

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