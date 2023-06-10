Покупку биткоинов сравнили с сектой

Нассим Николас Талеб, бывший американский фондовый трейдер и автор книги “Черный лебедь”, раскритиковал криптовалюту, заявив, что она не является спасательным кругом и даже не может быть использована для отмывания денег. Свое мнение он высказал на конференции Bloomberg Invest.

“Я критиковал биткоин по нескольким разным причинам. Но есть одна главная причина. Можете угадать? Она в том, что он не годится даже для отмывания денег”, – заявил эксперт.

Талеб считает, что инвестирование в биткоин не вписывается в мир практических денег и больше похоже на поведение культистов. Это, вероятно, первый случай в истории, когда деньги и религия смешались вместе. Талеб, однако, считает, что биткойн, как и другие цифровые активы, не обеспечивают анонимности, которая, по его мнению, ошибочно ассоциируется с ними. Его просто слишком легко отследить. Любой человек, обладающий базовой статистикой и знаниями, может проверить записи.

С момента краха криптобиржи FTX в конце 2022 года власти США и других стран внимательно следят за этой индустрией. Binance, крупнейшая криптовалютная биржа в мире, также попала в поле зрения Вашингтона.

Некоторые ИТ-предприниматели поддерживают криптовалюты, несмотря на их критику, и призывают пользователей проявлять осторожность. Например, владелец Twitter Джек Дорси посоветовал держателям биткоина не вкладывать все свои деньги в главную криптовалюту, потому что “никто не заслуживает доверия”, когда речь идет о финансовых активах.