“Скачут в колготках” – Казарновская призвала вытравливать звезд “Дома-2”

Знаменитая артистка и мастер вокального искусства Любовь Казарновская активно реализует свой потенциал в разных сферах деятельности. В значительной степени она достигла успехов как педагог и просветитель, чьи монологи записывают на видео и широко распространяют в Сети. Недавно на ютуб-канале певицы появилась запись, в которой упоминаются герои шоу “Дом-2”.

Любовь Казарновская объявила, что внутри России необходимы значительные перемены, поскольку духовные ценности утратили для людей свою значимость. “У нас на что человек ориентирован? Карман набей и будешь тогда королем”, — с досадой отметила оперная дива.

Аргументируя точку зрения, она привела в пример звезд шоу “Дом-2”. По мнению артистки, они ведут себя неположенным образом и прививают обществу соответствующие принципы. Любовь Казарновская призвала вытравливать таких личностей, используя механизм власти.

“Мы видим по телевидению неприличных людей из “Дома-2″, которые скачут в колготках и показывают нам, как надо жить. У нас эта идеология должна вымываться, ее надо бить стрелами огненными. Должна прийти идеология духа, начиная с самого верха. Это должен быть государственный заказ на абсолютное и категорическое вытравливание людей, которые ориентируют всех на то, что культура — это услуга”, — высказалась Любовь Казарновская.