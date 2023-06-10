 

Мастурбация повлияла на эволюцию приматов

10.06.2023, 10:39, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Недавние исследования показали, что мастурбация является частью эволюции не только человека, но и приматов. Исследователи обнаружили, что мастурбация может быть ключом к лучшему развитию мозга у некоторых видов приматов.

Участники исследования изучали данные по различным видам приматов, в том числе обезьян, шимпанзе, горилл и орангутанов. В результате было обнаружено, что у многих видов мастурбация является естественной частью поведения. Это происходит не только в период полового взросления, но и у животных, которые еще не достигли созревания.

Как показали исследования, мастурбация может улучшить качество мозга у животных. Приматы, которые мастурбируют, имеют более развитые сети нейронов в областях, ответственных за планирование и выполнение движений. Это, в свою очередь, улучшает координацию движений и способствует развитию интеллектуальных способностей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / Самая модная прическа лета 2023: 10 трендовых разновидностей стрижки “бабочка” для теплого сезона

10.06 / Раскрыты планы Маска в отношении Европы

10.06 / Россия рассчитается с Air India рублями за её «Боинг», посаженный в Магадане

10.06 / “Просто позорище!”: экс-муж Бородиной вызвал массовое презрение после интервью

10.06 / В России зафиксирована самая низкая цена на компактный iPhone

10.06 / Кормить молодого мужа – Буланова открывает ресторан в центре Петербурга за 50 миллионов

10.06 / 5 скандалов певицы МакSим

10.06 / В Боливии заснята предполагаемая чупакабра. Это произошло в том же районе, где нечто убило десятки лам и альпак

10.06 / “Свершилось!” – Кристина Орбакайте излила чувства к любимому человеку

10.06 / Пережившая деформацию носа бывшая жена Аршавина отметила 41-летие

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика