Мастурбация повлияла на эволюцию приматов

Недавние исследования показали, что мастурбация является частью эволюции не только человека, но и приматов. Исследователи обнаружили, что мастурбация может быть ключом к лучшему развитию мозга у некоторых видов приматов.

Участники исследования изучали данные по различным видам приматов, в том числе обезьян, шимпанзе, горилл и орангутанов. В результате было обнаружено, что у многих видов мастурбация является естественной частью поведения. Это происходит не только в период полового взросления, но и у животных, которые еще не достигли созревания.

Как показали исследования, мастурбация может улучшить качество мозга у животных. Приматы, которые мастурбируют, имеют более развитые сети нейронов в областях, ответственных за планирование и выполнение движений. Это, в свою очередь, улучшает координацию движений и способствует развитию интеллектуальных способностей.