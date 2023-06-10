Самая модная прическа лета 2023: 10 трендовых разновидностей стрижки “бабочка” для теплого сезона

«Бабочка» – это многослойная стрижка, которая предполагает наличие от 4 до 6 слоев. Слои — то волосы разной длины, расположенные как бы «ступенчато». За счет разницы в длине локонов появляется объем, пышность, легкость и воздушность.

Стрижка «бабочка» идеально подходит обладательницам овальной и сердцевидной формы лица. Прическа позволяет сбалансировать пропорции лица, добавляя объема сверху и смягчая края. Благодаря такой технике стрижки легко презентовать романтичный, нежный и трогательный образ.

Разбираем разновидности данной стрижки и вдохновляемся эффектными идеями на лето-2023.

Классическая

Состоит из мягких легких слоев, позволяет создать естественный и непринужденный образ. Особенно привлекательно смотрится на длинных волосах длиной до лопаток или ниже. К такой стрижке имеет смысл присмотреться обладательницам тяжелых и густых волос. Благодаря особой технике стрижки есть возможность облегчить кончики, сняв с них лишнюю нагрузку.

С челкой-шторкой

В контексте многослойной стрижки «бабочка» весьма органично смотрится челка-шторка. Она практически незаметна и в то же время красиво обрамляет лицо, смягчая его черты. Такой эффект возникает в том случае, если локоны вьющиеся. Старайтесь добиться того, чтобы завитки были не мелкими, а крупными.

На волосы средней длины

Можно ли делать трендовую стрижку на волосы средней длины? Будет ли такая прическа смотреться привлекательно? Безусловно. Вы можете сформировать меньшее количество слоев, но обязательно выдержать ту самую «лесенку» из локонов разной длины. Добавьте челку-шторку, если в этом есть необходимость.

Можно использовать окрашивание для того, чтобы прическа выглядела еще более пышной и объемной. Рассмотрите техники окрашивания балаяж или омбре.

С челкой

Если вам нравится ретро-стиль красоток прошлого века (семидесятых и восьмидесятых годов), тогда рассмотрите такую прическу. Сделайте прямую и ровную челку. Она должна быть относительно длинной, чтобы можно было ее начесать и сделать укладку в виде небольшого «валика». Кончики волос можете подкрутить вовне или вовнутрь.

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На ровные волосы

Как мы смогли убедиться, стрижка «бабочка» красиво смотрится на вьющихся от природы волосах. Но можно ли ее делать тем, у кого ровные волосы? Конечно, да. В любом случае кончики прореживаются, избавляются от лишнего веса и красиво взмывают вверх. Поэтому в целом прическа смотрится такой же легкой и воздушной, как и на обладательницах вьющихся локонов.

С заметными слоями

В большинстве предыдущих вариантов локоны разной длины незаметны, они сливаются друг с другом и прическа просто выглядит пышной и объемной. Но есть и другой вариант стрижки: когда все слои хорошо видны. Например, в данном случае очевиден переход от более коротких волос сверху к более длинным снизу.

Для тонких волос

Подходит ли стрижка «бабочка» в том случае, если у девушки тонкие волосы? Безусловно. Любые многослойные стрижки очень уместны в случае тонких волос. Ведь благодаря особой технике создания появляется дополнительный объем, о чем так мечтают девушки, которые не могут похвастаться густыми волосами.

Асимметрия

В данном случае наблюдаются неровные слои с обеих сторон от лица. Благодаря этому прическа выглядит более небрежной и естественной. Если вы не носите челку, тогда попробуйте сделать в контексте такой стрижки боковой пробор. Это особенно уместно для тех, у кого прямоугольное или круглое лицо.

С бликами

Вы можете затонировать или окрасить отдельные локоны (осветлить или, наоборот, сделать темнее) для того, чтобы создать на волосах естественные блики (на главном фото). Так прическа будет выглядеть еще пышнее.

На кудрявых волосах

Стрижка «бабочка» при наличии кудрявых волос позволит вам привнести в свой образ нотку озорства и кокетства. Прическа смотрится очень симпатично на локонах любой длины.