Раскрыты планы Маска в отношении Европы

Генеральный директор Tesla Илон Маск намерен начать строительство нового завода по производству электромобилей во Франции в течение недели. Об этом пишет Business Insider.

В мае Маск провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. После этого он заявил, что Tesla сделает значительные инвестиции во Франции.

“Комментарии бизнесмена породили гипотезу о том, что Tesla построит во Франции завод Gigafactory”, – говорится в статье.

Ожидается, что Маск сможет провести дискуссии на крупнейшей технологической конференции Frances Vivatech, которая пройдет в Париже, а Tesla изучает лучшие страны для строительства своей следующей Gigafactory. В мае миллиардер заявил журналистам во время поездки в Версальский дворец, что Tesla не определила сроки реализации своих проектов.

Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр в свою очередь заявил, что Париж продолжит переговоры с Маском, и “содержание этих переговоров лучше пока держать в секрете”.

Франция – страна, которая уже много лет производит автомобили, в том числе Renault и Peugeot. Tesla уже построила завод в Европе. Завод Gigafactory в Германии производит 5 000 автомобилей в день.