Россия рассчитается с Air India рублями за её «Боинг», посаженный в Магадане

Компания Air India получит от России компенсацию в рублях за её самолёт Boeing 777, который совершил аварийную посадку в Магадане.

Авиалайнер национализировали и разобрали на запчасти, чтобы ремонтировать отечественный авиапарк.

Источник в одном из ведомств, курирующих ситуацию, сообщил, что в процессе урегулирования наметился прогресс: российская сторона сформулировала и направила предложение. Приняла ли его индийская сторона, пока неизвестно.

– Суть предельно проста: мы привлекаем независимых экспертов из Росавиации, которые оценивают состояние самолёта с учётом его возраста, износа и аварийности, затем эту сумму мы фиксируем в рублях выплачиваем Индии в течение нескольких лет, – рассказал он. – Мы не предлагаем выплачивать в долларах, потому что инвалюта сейчас в дефиците, но рубли – это тоже отличный вариант, их принимают во многих странах мира, например в Российской Федерации.

Собеседник издания добавил, что Индии повезло отсутствовать в списке недружественных стран – в этом случае никакие компенсации даже не рассматривались бы. По его словам, был предложен вариант внести Индию в этот перечень, отказать ей в выплатах, а затем убрать из списка, восстановив таким образом дружественные отношения, однако его решили использовать в качестве «плана Б».

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