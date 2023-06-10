 

Собянин рассказал о масштабной программе празднования Дня России в Москве

10.06.2023, 9:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Накануне праздника и 12 июня во всех округах Москвы пройдут официальные и неофициальные мероприятия. О программе празднования рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

В музее-заповеднике “Коломенское” состоится музыкальный фестиваль “Россия” с постановками, мастер-классами, хороводами и другими активностями. Мероприятие завершится “Танцевальным калейдоскопом” от Московского государственного академического театра танца “Гжель”.

Киномарафон от Москино “Они сражались за Родину” пройдет в парке Зарядье. В программу вошли восемь фильмов: “Александр Невский”, “Суворов”, “Чапаев” и другие картины из золотого фонда отечественного кино. Показы пройдут 12, 16, 17 и 18 июня после заката.

На ВДНХ с 8 по 11 июня проходит туристический форум “Путешествуй!”. Запланированы выступления кавер-групп и этнических коллективов, мастер-классы.

С 10 по 12 июня в павильонах и на экоферме на ВДНХ состоятся экскурсии, тематические кинопоказы, лекции и мастер-классы.

В Парке Горького и “Музеоне” запланирована лекционная, театральная, музыкальная и экскурсионная программа. 12 июня в “Музеоне” состоится фестиваль национальностей.

Традиционно пройдет фестиваль “Времена и эпохи”. Он посвящен важнейшим событиям в российской истории.

“Развлекательные и образовательные программы для всех возрастов подготовили библиотеки, культурные центры и школы искусств. Посетителей ждут концерты, квесты и викторины”, – подчеркнул Собянин.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / “Просто позорище!”: экс-муж Бородиной вызвал массовое презрение после интервью

10.06 / «Безжалостное преследование» и «опасный прецедент» — суд Лондона отказал Ассанжу в апелляции

10.06 / «Чёткий сигнал России» — Швеция разрешила НАТО разместить войска на своей территории

10.06 / Pепутация Байдена зависит от результатов украинского контрнаступления

10.06 / Не только модный аксессуар: почему важно носить солнцезащитные очки

10.06 / Немецкий адмирал – мы показываем своё присутствие в Балтийском море с целью доказать России обороноспособность НАТО и бундесвера

10.06 / Сочи лидирует по спросу на летнюю аренду во время “специальной военной операции”

10.06 / На 81-м году жизни скончалась артистка Большого театра Елена Озерова

10.06 / В районе Филевский парк появится образовательный комплекс

10.06 / Баланс сил меняется — страны Персидского залива создают очередной альянс без США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика