“Просто позорище!”: экс-муж Бородиной вызвал массовое презрение после интервью

Звезда “Дома-2” развелась со своим мужем в 2021 году, однако экс-супруги до сих пор выясняют отношения. Причем в последнее время происходит это более активно. Сначала Ксения Бородина решилась на откровенное интервью, в котором рассказала об изменах бывшего мужа.

Теперь пришло время Курбана Омарова на исповедь. Бизнесмен стал гостем шоу Алены Жигаловой, в котором раскрыл массу нелицеприятных фактов о бывшей жене. Ведущая телестройки, напомним, говорила, что нанимала детективов, чтобы поймать предпринимателя на изменах. При этом он сам утверждает, что экс-супруга была тоже не идеальна: ходила по клубам, возвращалась к утру, втайне общалась с мужчинами, а еще закрутила роман с его лучшим другом, когда брак еще не был расторгнут.

В общем, чего только не рассказал Курбан Омаров. И, стоит отметить, далеко не у всех его откровения вызвали положительные эмоции. По комментариям под видео можно сделать вывод о том, что экс-муж Ксении Бородиной вызвал массовое презрение. Пользователи пишут, что, будь он настоящим мужчиной, промолчал бы и не поливал грязью мать своего ребенка.

“Просто позорище! Достойней выглядел, пока молчал. Такие мужики никогда не сделают женщину счастливой!” – пишут под видео с бывшим мужем Ксении Бородиной люди.