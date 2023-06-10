В России зафиксирована самая низкая цена на компактный iPhone

Цена компактного смартфона iPhone 12 Mini в РФ упала до нового рекорда, пишет издание Hi-Tech Mail.ru. Журналисты утверждают, что в каталоге платформы цена гаджета снизилась на 40 процентов, с 70 000 рублей до 42 000.

В публикации говорится: “Смартфон iPhone 12 Mini компактен и поддерживает iOS v9.0. Он также может похвастаться доступной ценой”. iPhone 13 Mini, последний в линейке недорогих гаджетов, теперь можно приобрести на российском рынке за 61 000 рублей.

Разработчики AnTuTu обновили рейтинг производительности устройств Apple под управлением iOS. Исследование показало, что iPad Pro с чипом M2 находится на вершине списка.