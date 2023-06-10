 

Кормить молодого мужа – Буланова открывает ресторан в центре Петербурга за 50 миллионов

10.06.2023, 8:10, Разное
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Рестораны звездных хозяев в последнее время открываются с завидной регулярностью. Недавно Тимати и Егор Крид презентовали Gucci Сafe, а Эмин Агаларов меньше недели назад угощал первых гостей в своем новом заведении “Куриная Лига”.

А открытие ресторана Татьяны Булановой на улице Марата в центре Санкт-Петербурга состоится 16 июня. В основе меню — блюда итальянской кухни: традиционная паста ручной работы, пицца, равиоли; есть раздел из полезных овощей. Большой акцент сделан на блюда для больших компаний, прям как в Италии, где любят отдыхать и есть вместе. Италию разбавили небольшим разделом японских блюд.

Этот шикарный ресторан – подарок певице от молодого красавца-мужа, который на 19 лет ее моложе! Накануне свадьбы он преподнес любимой заведение, стоимостью в 50 миллионов рублей. “Я не очень, конечно, в этом разбираюсь, но вся надежда на Валеру”, – скромничает Татьяна. Она не очень разбирается в гастрономии, но теперь придется учиться.

Напомним, исполнительница хита “Мой ненаглядный” вышла замуж уже в третий раз. И, даст Бог, этот брак с бывшим тенниситом окажется долгим. В том числе и благодаря тому, что он сможет вкусно питаться в собственном ресторане Булановой.


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