 

5 скандалов певицы МакSим

10.06.2023, 8:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

К этому рубежу она подошла с большим багажом взлетов и падений. Жизненный и творческий путь любимой миллионами певицы очень непрост.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Певица МакSим воспитывает двух дочерей. Когда-то совсем юная МакSим встретила женатого музыканта Андрея Шульца старше на 11 лет. Этот союз распался. Потом на ее пути был режиссер Алексей Луговцов. С ним она сыграла свою первую и единственную свадьбу в 2008-м на Бали, от него же родила дочь. Олнако и этот союз распался. Следующий роман МакSим был с фронтменом группы Animal Джаz Александром Красовицким. От него МакSим ушла к бизнесмену Антону Петрову, от которого родила дочь, но к алтарю звезду предприниматель так и не отвел.

АВАРИЯ И БОЛЕЗНЬ

В начале 2020 года МакSим приостановила творческую деятельность из-за серьезных проблем со здоровьем после серьезной аварии, которая случилась в 2019-м году. После длительного перерыва МакSим появилась на хоккейном матче между “Спартаком” и “Амуром” на ЦСКА-Арене в Москве. Спортсмены и поклонники громко приветствовали певицу, а кадры мгновенно разлетелись по Сети.

В ШАГЕ ОТ СМЕРТИ

Через месяц МакSим выпустила песню “Забывай”, а в феврале 2021-го “Спасибо”, которая стала пророческой. Клип на крайний релиз песни собрал более миллиона просмотров. После такого успеха МакSим снова серьезно заболела. На этот раз за ее спасение молилась вся Россия. Артистка долгое время пробыла на ИВЛ с серезной пневмонией, и ее жизнь была на волоске. Казалось, что артистка уже не выкарабкается, но врачи спасли ее.

ОСТАНОВКА ТУРА

После невероятной истории МакSим не только смогла восстановиться, но и начала снова выступать. Она открыла гастрольный тур “Я буду жить!”, но он, к сожалению, провалился. После серии скандалов тур отменили, так как певица появлялась на сцене в непотребном виде. Ее подозревали то в беременности, то в опьянении, то в приеме лекарств.

Стоит отметить, что проблемы со срывами выступлений у МакSим случались и прежде. О них и о проблемах с алкоголем певица сама рассказывала ранее в интервью. По словам Марины, она несколько раз попадала в реанимацию в состоянии опьянения.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / В России зафиксирована самая низкая цена на компактный iPhone

10.06 / Кормить молодого мужа – Буланова открывает ресторан в центре Петербурга за 50 миллионов

10.06 / В Боливии заснята предполагаемая чупакабра. Это произошло в том же районе, где нечто убило десятки лам и альпак

10.06 / “Свершилось!” – Кристина Орбакайте излила чувства к любимому человеку

10.06 / Пережившая деформацию носа бывшая жена Аршавина отметила 41-летие

10.06 / 30 тысяч долларов заплатят за доказательства существования Лох-Несского чудовища

10.06 / Очередное предсказание Ванги о ядерной катастрофе в 2023 году

10.06 / Мистический менеджмент войны. Зачем РПЦ передают «Троицу» Рублева?

10.06 / Мнение: Откуда на нашу голову Вагнер

10.06 / Названа стоимость свадебного платья Татьяны Булановой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика