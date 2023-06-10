 

«Безжалостное преследование» и «опасный прецедент» — суд Лондона отказал Ассанжу в апелляции

10.06.2023, 7:29, Новости дня
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Высокий суд Лондона отказал Джулиану Ассанжу в разрешении на обжалование решения о его экстрадиции в Соединённые Штаты. Этот вердикт раскритиковали международные организации по защите прав человека. «Абсурдно, что один судья может вынести трёхстраничное решение, в соответствии с которым Джулиану Ассанжу грозит отправка в тюрьму на всю оставшуюся жизнь и которое может навсегда повлиять на климат для журналистов во всём мире», — приводит CNN их оценку.


AP

Высокий суд Лондона отказал Джулиану Ассанжу в разрешении на обжалование решения о его экстрадиции в Соединённые Штаты, пишет на своём сайте CNN. В отдельном постановлении судья Высокого суда также отказал Ассанжу в разрешении на подачу апелляции и оспаривание отклонения других частей его дела, рассмотренных в январе 2021 года. После пересмотра восьми предложенных оснований для апелляции судья заявил, что он не видит достаточной аргументации.

Ассанж обвиняется в США по 18 уголовным статьям после того, как основанная им организация WikiLeaks опубликовала тысячи секретных документов и дипломатических переписок в 2010 и 2011 годах. Если его признают виновным, он может быть приговорён к лишению свободы на срок до 175 лет.

Лондонский суд выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США в апреле прошлого года. Министерство внутренних дел Великобритании подчеркнуло тогда, что британские суды не сочли, что его экстрадиция нарушает права человека. «Суды Великобритании пришли к выводу, что … во время пребывания в США с ним будут обращаться надлежащим образом, в том числе в отношении его здоровья», — говорится в том заявлении.

В ответ на последнее решение суда жена Ассанжа Стелла заявила, что юридическая команда её мужа подаст новое заявление на апелляцию в тот же суд в следующий вторник. «Затем дело будет передано на публичные слушания перед двумя новыми судьями в Высоком суде, и мы сохраняем оптимизм, что мы победим, и что Джулиан не будет экстрадирован в Соединённые Штаты, где ему грозят обвинения, которые могут привести к тому, что он проведёт остаток жизни в тюрьме строжайшего режима за публикацию правдивой информации, раскрывающей военные преступления, совершённые правительством США», — написала она в своём посте в Twitter.

Европейский офис Amnesty International назвал это решение суда «разочаровывающим». Они написали в Twitter, что разрешение на экстрадицию «создаст опасный прецедент, угрожающий всем нашим правам на свободу выражения мнений».

Аналогичной была реакция организации «Репортёры без границ», которая заявила, что «глубоко обеспокоена» решением Высокого суда в отношении Ассанжа. «Абсурдно, что один судья может вынести трёхстраничное решение, в соответствии с которым Джулиану Ассанжу грозит отправка в тюрьму на всю оставшуюся жизнь и которое может навсегда повлиять на климат для журналистов во всём мире», — сказала одна из директоров организации Ребекка Винсент.

«Исторический вес того, что произойдёт дальше, невозможно переоценить; пора положить конец этому безжалостному преследованию Ассанжа и вместо этого действовать для защиты журналистики и свободы прессы. Наш призыв к президенту Байдену сейчас актуален как никогда: снять эти обвинения, закрыть дело против Ассанжа и разрешить его освобождение без дальнейших проволочек», — приводит CNN её слова. 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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