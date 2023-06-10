 

“Свершилось!” – Кристина Орбакайте излила чувства к любимому человеку

10.06.2023, 6:55, Разное
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Поклонники пристально наблюдают за жизнью известной блондинки. Многих волнует местонахождения певицы, а также вопрос – уедет ли она из России вслед за Аллой Пугачевой и сыном Никитой Пресняковым? В общем, Кристину Орбакайте обсуждают все, кому не лень, но ее это, кажется, не трогает.

Артистка продолжает трудиться на благо своих слушателей. Недавно она показала кадры со съемок нового клипа, на которых предстала в эффектном платье. Певица выглядела настолько эффектно, что некоторые не сразу ее признали. С лица звезды куда-то пропали морщины, а кожа стала идеально гладкой.

А сегодня утром дочь Аллы Пугачевой вновь порадовала поклонников. В своем микроблоге она презентовала новую песню, которая называется “Только вдвоем”. На обложке Кристина Орбакайте стоит в черном платье, а в руках у нее – букет ярких цветов. “Свершилось!” – так описала событие блондинка.

Певица также сразу обозначила посыл композиции: это своеобразное послание любимому человеку. Таким образом звезда излила к нему чувства. Стоит отметить, что публика, кажется, осталась довольна песней. Ведь пост с ее презентаций набрал несколько сотен лайков.

“Танцуйте и пойте вместе со мной”, – обратилась к поклонникам Кристина Орбакайте.


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