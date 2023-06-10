 

В Боливии заснята предполагаемая чупакабра. Это произошло в том же районе, где нечто убило десятки лам и альпак

10.06.2023, 6:56, Разное
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Пролетая над сельским районом Боливии, на плато Альтиплано, беспилотник заснял непонятное двуногое существо, стоящее в одиночестве посредине пустого поля.

Местные жители как один уверены в том, что это действительно чупакабра. Совсем недавно некое загадочное существо напало на их домашних животных – лам, альпак и коров, убив некоторых и поранив других.

– Оно стоит на двух ногах, странное, похоже на собаку, но сильно сгорбившись. Положение тела такое же, как очевидцы рассказывают про чупакабру, – говорит один селянин, посмотревший видео с беспилотника. У погибших животных из ран обнаружены лишь дыры в шее, словно проделанные чем-то длинным и острым.

Сейчас селяне просят у властей помощи в отслеживании и поимке предполагаемой чупакабры, а сами пока установили фонари на столбах рядом с оградами для животных, чтобы вовремя замечать приближение “чупакабры”, если она снова придет.


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