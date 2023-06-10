Очередное предсказание Ванги о ядерной катастрофе в 2023 году

Ядерная катастрофа, таяние ледников и дети, выращенные в лабораториях – все это предсказания болгарской ясновидящей и прорицательницы Ванги, опубликовали в The New York Post (NYP).

Статья, опубликованная на сайте NYP под заголовком «Слепой мистик Баба Ванга сделала ужасающее предсказание о ядерной катастрофе в 2023 году», привлекла внимание многих читателей. Согласно материалу, последователи Ванги утверждают, что она якобы предсказала ядерную катастрофу, которая к концу 2023 года разрушит Землю. Страшные атомные взрывы, сопровождаемые токсичными облаками, будут иметь негативные последствия не только для Азии, но и для других стран, которые подвергнутся серьезным заболеваниям.

Кроме того, Ванга также предсказала другие события, которые, по ее словам, произойдут в 2023 году. Издание NYP упоминает разрушительные изменения орбиты, которые приведут к таянию ледников, а также мощную солнечную бурю. Но самым необычным предсказанием является «конец естественной беременности», где все дети будут выращиваться в лабораториях, а родители смогут выбирать внешность и характеристики своих будущих детей.

Однако стоит отметить, что Ванга вызывает много споров и сомнений в отношении достоверности ее предсказаний. Слепая женщина, родившаяся в 1911 году в городе Струмица на территории современной Северной Македонии, стала известной во время Второй Мировой войны. Ее дом в болгарском селе Рупите принимал много посетителей, которые искали помощи и указания в своих жизненных проблемах.

Опытные эксперты и ученые высказывались по поводу предсказаний Ванги, отмечая, что некоторые из них противоречат друг другу, а другие могут быть интерпретированы по-разному. Академик РАН физик Евгений Александров называл ясновидящую «отлично раскрученным государственным бизнесом», что говорит о наличии коммерческого интереса вокруг ее предсказаний.

Пророчества🤣 Ванги, которые якобы сбылись

Тайны и предсказания бабы Ванги продолжают волновать умы и воображение людей. И хотя провидица не отличалась пристрастием к гаданию, многие ее предсказания сбылись, заставляя верить в силу ее ясновидения. Именно поэтому авторитет Ванги остается на высоком уровне.

Список сбывшихся глобальных предсказаний бабы Ванги прошел множественные проверки учеными и оказался поразительно точным. Она предвидела дату начала Второй мировой войны и вторжение немецких войск в Югославию. Точно угадала смерть болгарского царя Бориса III и предсказала конец жизни Сталина задолго до его смерти. Она знала о вводе советских войск в Прагу в 1968 году и предсказала победу Индиры Ганди на досрочных выборах. Ее предсказания о Чернобыле, перестройке и уходе Горбачева также оказались верными, и развал СССР произошел в указанный ею срок.

Однако самым удивительным пророчеством Ванги является ее заявление о будущем контакте человека с разумными существами из других миров. Она уверяла, что через 200 лет такие контакты станут реальностью. Она также отмечала, что пришельцы из других миров уже давно проживают на Земле. Но откуда они прилетают? Согласно Ванге, они прибывают с планеты, называемой Вамфим, которая находится на третьем от Земли месте в космической иерархии.

Ванга остается загадочной фигурой, которая своими предсказаниями привлекает внимание и вызывает споры. Независимо от того, верим мы в ясновидение или относимся скептически, ее предсказания оставляют нам пищу для размышлений о будущем и нашей роли во вселенной. Что ждет человечество через 200 лет? Сможем ли мы добиться контакта с инопланетянами? Вопросы, на которые пока нет ответов, но которые заставляют нас мечтать и стремиться к новым открытиям в мире космоса.