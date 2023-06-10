Мнение: Откуда на нашу голову Вагнер

Читаю феноменально интересный цикл про то, как строилась российская армия (начиная с советского времени) у Василия Тополева (к сожалению, доступна только на его Бусти). Масса экскурсов в историю, в то, как устроены армии и призыв у наших “геополитических противников”… И вот – отступление о том, как после Вьетнама американцы решили развивать у себя сержантский корпус как “становой хребет армии”. Читаем:

“… Когда началась война, министром обороны США был Роберт Макнамара. Выпускник Гарвардской школы бизнеса, во время Второй мировой Макнамара служил в Военном министерстве и предложил применять к стратегическим бомбардировкам методы, применяемые в индустрии. После войны возглавил Ford Motors, а потом Кеннеди предложил ему министерский пост.

Столкнувшись с необходимостью вести войну, Макнамара подошёл к ней, как настоящий бизнесмен. Раз будет война, будут и тяжёлые потери. Терять лучше тех, кого не жалко. Поэтому министр начал свою программу, получившую в армии прозвище “корпус дебилов Макнамары”. Были существенно снижены требования к интеллекту и физическому состоянию призывников. (Так во Вьетнам попали Форест Гамп и Бабба, а вот Гомер Куча не попал). Официально считалось, что это повысит социальную мобильность и позволит эмансипировать чернокожих. (В действительности причиной скорее всего было нежелание отправлять на войну детей из привилегированных классов, особенно студентов либеральных колледжей. Уже после войны выяснилось, что из студентов университетов престижной “Лиги Плюща” на передовую во Вьетнам попало всего несколько человек). Судьи теперь предлагали преступникам альтернативу: тюрьма или Вьетнам. Поддерживать какую-то дисциплину среди этих людей, оказавшихся в напичканных партизанами вьетнамских джунглях, было почти невозможно. Широкое распространение получил “фраггинг” – закидывание в офицерскую палатку фрагментированной (осколочной) гранаты, отсюда берёт начало геймерский термин “фраг” (точно зафиксировано как минимум 360 случаев, но, скорее всего, их было больше 5000). Командующий во Вьетнаме Уильям Уэстермоленд говорил про «слабоумных, преступных и неподготовленных» подчинённых. Фраггеры чаще всего были алкоголиками или наркоманами, имели проблемы с законом. В 1971 году в госпитали попало 5 тысяч человек в результате ранений на полях сражений и 21 тысяча – в результате передозировок наркотиков (обычно героина)” (Василий Тополев).

Ну вы поняли, надеюсь. Как и во всем прочем, наша тупая Эреф и тут слепо копирует американский опыт. “Фраггеры” – это и есть “вагнеры” (кстати, их названия тоже “почему-то” созвучны). Только использованы некоторые несущественные “улучшения” американской идеи – скажем, не судья “предлагает” выбор “тюрьма или Украина”, а безальтернативно – судья упекает в тюрьму, а из тюрьмы уже забирают “добровольца” брать Бахмут.

Насчет гранаты в палатку – ну, пока нет, но вот этот “арест” “вагнерами” армейского подполковника – уже близко. Именно нахлебавшись с “фраггерами” и прочими форестами гампами, американцы всерьез взялись возрождать сержантский корпус.

И в том же тексте Василия – хорошая цитата… из Тома Клэнси, американского писателя:

“«Советская армия – это первая в современной истории армия, которая пытается жить без сержантов. Правда, у нее есть «сержанты», однако те, кого русские называют «сержантами», представляют собой обычных призывников, отобранных в сержантскую школу вскоре после призыва. Вряд ли необходимо кому-либо доказывать, что за два года сержанта не подготовишь. На это требуется по крайней мере лет пять. Все армии, если они чего-либо стоят, держатся на сержантах. Это вам скажет любой профессиональный офицер. Так было во все времена начиная с Галльских походов легионов Цезаря. И несмотря на это, у Советского Союза сержантов в подлинном значении этого слова нет». (Том Клэнси)

Речь про Советский Союз, но в нынешней армии, естественно, ничего по сравнению с ним не изменилось. И не изменится.