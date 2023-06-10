 

«Чёткий сигнал России» — Швеция разрешила НАТО разместить войска на своей территории

10.06.2023, 6:15, Новости дня
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Швеция разрешит НАТО размещать войска на своей территории ещё до вступления скандинавской страны в Североатлантический альянс, пишет газета Dagens Nyheter. В опубликованном совместном заявлении премьер-министра Ульфа Кристерссона и министра обороны Пола Йонсона говорится, что такое решение будет «способствовать укреплению обороноспособности» скандинавского государства и «отправит чёткий сигнал России».


AP

Правительство Швеции объявило о своём решении позволить НАТО разместить войска на своей территории до официального вступления североевропейской страны в военный блок. Об этом в совместном заявлении в газете Dagens Nyheter объявили премьер-министр Ульфа Кристерссон и министр обороны Пол Йонсон.

Высокопоставленные члены шведского правительства убеждены, что сотрудничество со странами НАТО имеет «центральное значение» для укрепления обороны Швеции как до, так и после вступления в Североатлантический альянс. По их словам, в настоящее время командование НАТО ведёт разработку региональных планов, которые лягут в основу совместного оборонного планирования, частью которых станет Швеция после её официального вступления в альянс, отмечается в статье.

Официальный Стокгольм поручил своим вооружённым силам начать подготовительную работу вместе с Североатлантическим альянсом в целом и отдельными странами блока в частности для проведения будущих совместных военных операций. Подготовительные меры могут включать в себя временное размещение иностранной техники и личного состава на шведской территории, пишет Dagens Nyheter.

Кроме того, в заявлении министров говорится, что таким образом Швеция «отправляет чёткий сигнал России», которая, по их мнению, в ближайшее время будет оставаться «угрозой для соседних стран». Кристерссон и Польсон на страницах издания объяснили необходимость размещения военного контингента НАТО событиями на Украине.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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