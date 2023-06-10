Pепутация Байдена зависит от результатов украинского контрнаступления

Будущая поддержка Америкой военных усилий Украины и репутация президента Джо Байдена в мире во многом зависят от успеха контрнаступления Киева. Как пишет Politico, если Украина провалит давно анонсированную военную операцию, то пойдёт прахом одно из знаковых достижений Байдена на международной арене. Кроме того, если Киев не оправдает ожиданий Запада, то оказываемая ему экономическая помощь также может закончиться.



AP

Высокопоставленные американские руководители убеждены: будущая поддержка военных усилий Украины и репутация президента Джо Байдена в мире зависят от успеха контрнаступления Киева. Как пишет Politico, будет успех — и военно-экономическая помощь с Запада польётся рекой. Но стоит споткнуться или обмануть ожидания — и такая помощь наверняка иссякнет. Всё громче зазвучат призывы в ускоренном порядке добиться дипломатического урегулирования, и пойдёт прахом одно из знаковых достижений Белого дома на международной арене.

Белый дом не знает, одобрят ли законодатели дополнительное финансирование для Украины, когда закончится уже выделенный транш. Представители администрации опасаются, что любые неудачи в начале контрнаступления дадут республиканцам в палате представителей больше возможностей пустить под откос попытки их коллег из сената увеличить расходы на оборону.

Корреспондент Politico побеседовал с пятью американскими официальными лицами о том, как нарастающая озабоченность из-за действий Украины может расстроить надежды Байдена на победоносное возвращение в мировую политику. Все источники согласились на разговор на условии соблюдения анонимности, так как речь шла о конфиденциальных внутренних вопросах.

США практически целыми и невредимыми вышли из дебатов о потолке госдолга, который грозил потопить экономику, и успешное украинское контрнаступление стало бы для Байдена ещё одной победой, которую он сможет афишировать. И это стало бы отличным подспорьем для американского президента перед выборами.

Но администрация пока не дала ответ на вопросы, которые настойчиво задают европейцы и украинцы: предоставят ли США Киеву чёткие гарантии безопасности, поставят ли они туда истребители F-16 и укажут ли Украине конкретный путь для вступления в НАТО?

«Это замечательно, что президент может сейчас обратить внимание на неотложные международные проблемы, — сказала директор внешнеполитических и оборонных исследований из Американского института предпринимательства Кори Шаке. — Решения, которые мы принимаем сегодня, будут влиять на мир и безопасность американцев в течение жизни целого поколения».

Внимание Байдена к международным делам отчасти объясняется текущими политическими реалиями. Во внешней политике у него больше президентских полномочий, чем во внутренних делах. Используя этот обширный набор полномочий, Байден предстаёт в образе эффективного главнокомандующего, что повышает его шансы на переизбрание.

Однако некоторые считают, что республиканцы могут превратить это преимущество в недостаток, заявив, что, сосредоточившись на Украине, Байден не обращает внимания на внутренние проблемы и не выделяет ресурсы на их решение.

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