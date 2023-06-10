 

Названа стоимость свадебного платья Татьяны Булановой

10.06.2023, 5:40, Разное
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Недавно российская певица Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз за своего давнего возлюбленного Валерия Руднева. Разница в возрасте в 19 лет ничуть не смутила пару, ведь весте они уже не один год.

Свадьба Татьяны Булановой наделала много шума в информационном пространстве. Ее критиковали и за грустный вид на торжестве, и за наряд, и за весь образ. Особенно многим не понравилось свадебное платье Булановой. Фанаты сочли его устаревшим и неактуальным. Пышное платье певицы назвали нарядом для “бабы на чайнике”, нежели для невесты.

Звездный дизайнер Аника Керимова, которая шила платья для многих российских звезд, прокомментировала выбор певицы. Эксперт похвалила ее и выразила уверенность, что Татьяна Буланова незаслуженно получает критику.

По словам дизайнера, певица великолепно выглядела в свадебном наряде, а критикуют ее только ничего не понимающие в моде люди.

По словам Керимовой, рюши и кружева всегда будут актуальны и не потеряют своей привлекательности. Напротив, они придают очарования и блеска женщине в любом возрасте. Кроме того, дизайнер оценила примерную стоимость платья Татьяны Булановой в 150-300 тысяч рублей.


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