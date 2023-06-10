Не только модный аксессуар: почему важно носить солнцезащитные очки

Лето – лучшее время, чтобы подчеркнуть свой образ стильным аксессуаром – солнцезащитными очками, коих существует тысячи разных видов. Однако это не только модный аксессуар, но и инструмент, имеющий важное медицинское значение.

Солнцезащитные очки помогают сохранить здоровье глаз. Они защищают не только сами органы зрения, но и кожу вокруг них из-за вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. К слову, человек оказывается под их воздействием даже в нежаркую погоду.

С таким мнением выступила офтальмолог Валентина Меркулова. Она подчеркнула в интервью изданию “Газета.ру”, что большое количество ультрафиолета, воздействуя на кожу, приводит к ускорению возрастных изменений.

Поэтому важно носить солнцезащитные очки. Кроме того, эксперт отметила, что ультрафиолетовые лучи являются факторами развития ряда заболеваний глаз и даже могут привести к онкологии. Заболевание затрагивает кожу вокруг глаз.

Как отмечает портал VSE42.RU, приобретать солнцезащитные очки необходимо в магазинах оптики. По словам офтальмолога, важно, чтобы аксессуар имел соответствующие фильтры для защиты.

Простое затемнение линз не подходит, потому что не останавливает УФ-лучи. Кстати, особенно они опасны на море и в горах. Для поездок врач рекомендовала покупать очки с третьей и четвертой степенью защиты. Первая и вторая подойдут для жизни в городе.